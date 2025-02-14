SEO-аудит сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок46 просмотров

Добрый день!

Хотим активно наращивать трафик через SEO, поэтому требуется анализ текущих проблем и исследование новых возможностей для продвижения.

Сайт: https://pickles.team/

Что нужно будет посмотреть:

  1. Анализ текущего состояния (техничка, контент, ссылки и т.д.)

  2. Ресерч и предложения по продвижению и наращиванию трафика на сайт

  3. Рекомендации от вас

Целевой рынок - Казахстан, Узбекистан

SEOАнализ конкурентовАнализ рынкаОптимизация контентаОптимизация сайтовПривлечение трафикаПродвижение сайтов
3 месяца назад
leo_tokarev
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