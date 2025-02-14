Необходим специалист для поиска дропов и восстановления сайтов из вебархива, либо создания новых на WordPress. Ищем 10 дропов под авто-каталоги в США с DR > 30 и трафиком более 1000 за 2 года. Укажите стоимость поиска, развертывания сайта и пакет дроп + развертка.
SEO-аудит сайта
Добрый день!
Хотим активно наращивать трафик через SEO, поэтому требуется анализ текущих проблем и исследование новых возможностей для продвижения.
Сайт: https://pickles.team/
Что нужно будет посмотреть:
Анализ текущего состояния (техничка, контент, ссылки и т.д.)
Ресерч и предложения по продвижению и наращиванию трафика на сайт
Рекомендации от вас
Целевой рынок - Казахстан, Узбекистан
Заявки фрилансеров
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