Нужен человек, который постоянно будет искать дропы и восстанавливать на них сайты из вебархива, либо делать новые на WP. По сути делать PBN-сеть.



Пример задачи по поиску дропа:

Нужно найти 10 дропов под каталоги, связанные с автомобилями в США:

- Максимальная ставка за домен на аукционе - 2000$.

- DR > 30.

- Тематика - авто.

- Домен нейтральный: без конкретной марки автомобиля и прочего.

- Обязательно, чтобы был трафик больше 1 000 за последние 2 года.

- И стандартно: без китайщины, без спама в вебархиве или истории и пр.



Хотелось бы получить описание вашего опыта в поиске дропов под бурж и ответы на вопросы:

1. Сколько будет стоить найти 10 дропов без учета аукционов (за аукцион отдельная оплата)?

2. Сколько будет стоить развернуть сайт на дропе?

3. Сколько будет стоить дроп+развертка сайта?

Тематика дропов будет другой, но суть от этого не меняется.