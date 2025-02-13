Требуется найти все дубли страниц с GET-параметрами на сайте, оставить только актуальные. Также необходимо вынести раздел контрактного производства в отдельную ветку, исправить грамматику в URL и настроить необходимые редиректы. Дополнительно сделать редиректы со всех зеркал на k-dez.ru.
Поиск дропов и развертывание сайтов из вебархива
Нужен человек, который постоянно будет искать дропы и восстанавливать на них сайты из вебархива, либо делать новые на WP. По сути делать PBN-сеть.
Пример задачи по поиску дропа:
Нужно найти 10 дропов под каталоги, связанные с автомобилями в США:
- Максимальная ставка за домен на аукционе - 2000$.
- DR > 30.
- Тематика - авто.
- Домен нейтральный: без конкретной марки автомобиля и прочего.
- Обязательно, чтобы был трафик больше 1 000 за последние 2 года.
- И стандартно: без китайщины, без спама в вебархиве или истории и пр.
Хотелось бы получить описание вашего опыта в поиске дропов под бурж и ответы на вопросы:
1. Сколько будет стоить найти 10 дропов без учета аукционов (за аукцион отдельная оплата)?
2. Сколько будет стоить развернуть сайт на дропе?
3. Сколько будет стоить дроп+развертка сайта?
Тематика дропов будет другой, но суть от этого не меняется.
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