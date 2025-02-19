SEO-спеціаліст у SEOBROTHERS на віддалену роботу

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт5 заявок22 просмотра

Компанія SEOBROTHERS шукає SEO-спеціаліста з мінімум 2 роками досвіду. Обов'язки включають допомогу у розробці SEO-стратегій, співпрацю з командами, запуск та просування сайтів, аналіз конкурентів та зворотних посилань. Необхідні знання SEO, досвід роботи з інструментами, такими як Ahrefs, SemRush, Google Search Console. Плюсом буде досвід просування в різних регіонах та хороший рівень англійської.

AhrefsGoogle Search ConsoleSEOАнализ конкурентовПродвижение сайтов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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