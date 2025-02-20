Таргетолог и SMM-специалист

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки11 просмотров

Ищу специалиста по настройке рекламы в социальных сетях. Создание офферов, креативов, анализ эффективности. Также нужен специалист по продвижению аккаунта в социальных сетях. Нужно настроить рекламу в нескольких социальных сетях. Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио, с результатами работы. Наша ниша - услуга в В2В. Оплата по договоренности

SMMПродвижение в социальных сетяхСоздание креативовТаргетированная реклама
2 месяца назад
guest_1740029233805
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2 месяца назад