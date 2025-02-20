Ищу специалиста по настройке рекламы в социальных сетях. Создание офферов, креативов, анализ эффективности. Также нужен специалист по продвижению аккаунта в социальных сетях. Нужно настроить рекламу в нескольких социальных сетях. Просьба сразу указывать ссылку на кейсы или портфолио, с результатами работы. Наша ниша - услуга в В2В. Оплата по договоренности