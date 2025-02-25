Ищется специалист по SEO для комплексной оптимизации сайта. Необходимо улучшить видимость, привлечь больше посетителей и увеличить запросы. Требуется провести анализ текущего состояния сайта и разработать стратегии для On-Page, Tech и Off-Page SEO. Интересует также информация о необходимом бюджете для реализации проекта.