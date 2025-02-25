Привлечь аудиторию в мобильное приложение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка14 просмотров

Привлечь аудиторию в мобильное приложение (Android/iOS), тематика - развлекательное, онлайн общение, гео - РФ

- предложить все варианты каналов для привлечения

- рассчитать примерную стоимость привлечения из каждого канала

- настроить рекламные кампании

Настройка рекламных кампанийПривлечение клиентов
2 месяца назад
Suslik73
Рустам 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад