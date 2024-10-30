Задача включает сбор семантического ядра, кластеризацию ключевых слов и прописку URL. Ожидается создание структурированного семантического ядра для оптимизации сайта в поисковых системах.
Seo-оптимизация, продвижение в Google и Яндекс
Seo-оптимизация, продвижение в Google и Яндекс (1 страница)
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