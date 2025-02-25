Создание дэшборда для E-commerce проекта в Looker Studio

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Закрыт1 заявка22 просмотра

Необходим специалист для создания дэшборда в Looker Studio (Google Data Studio) для екоммерс проекта.

Проект работает на WP + WooCommerce.

Требуется настройка дэшбоарда в Google Looker Studio:

  • Интеграция данных из:

    • WooCommerce (sales, order values, customer data)

    • Google Analytics 4 (traffic, conversion rates, page behavior)

    • Instagram (social engagement metrics)

    • Email marketing platform (list growth, open rates, click-through rates)

  • Рассчет таких метрик как:

    • Customer Acquisition Cost (CAC)

    • Return on Ad Spend (ROAS)

    • Customer Lifetime Value (CLV)

    • Cart abandonment rate

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Google AnalyticsАнализ трафикаНастройка аналитики
2 месяца назад
Rogerr
44 года
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
2 месяца назад