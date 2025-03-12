Linkbuilder

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Закрыт2 заявки27 просмотров

Ми шукаємо linkbuilder, головною метою роботи якого буде закупівля посилань з метою підвищення пейдж рангу. Обов’язки: Аналіз конкурентів (семантичне ядро), Аналіз сторінок (пейдж ранг), Підбір релевантних майданчиків для закупівлі, Розміщення на релевантних майданчиках, Допомога у внутрішній та зовнішній оптимізації сайту, Закупівля гест постів та закупівля крауд ​​посилань. Вимоги: Розуміння SEO, Вміння користуватися SEO інструментами (AHREFS, serpstat, semrush, screaming frog), Розуміння принципів зовнішньої оптимізації сайту, Знання сервісів для закупівлі посилань. Що ми пропонуємо: Віддалену роботу з будь якої точки світу, 8-годинний робочий день з можливістю обрати час початку та кінця робочого дня, Навчання всередині компанії, Можливість кар'єрного та професійного зростання.

AhrefsSEOАнализ конкурентовОптимизация сайтовРазмещение ссылок
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Максим
 
21 год
2 месяца в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва(-2)
2 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
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2 месяца назад
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