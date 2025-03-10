Необхідно виконати пошукову оптимізацію сайту для покращення його видимості в пошукових системах. Завдання включає аудит, підбір ключових слів та реалізацію SEO-стратегій для підвищення позицій у результатах пошуку.
Сделать SEO-анализ дял сайта, украинский и русский язык
Есть сайт, спортивной тематики, на двух языках - украинский и русский. Сайту около 15 лет, хорошо проиндексирован в гугле.
Нужно сделать качественный и полный seo-анализ: индексация в гугле, что хорошо, что плохо проиндексировано, контент на сайте - какие проблемы, что нужно доработать.
УРЛ сайта кинем в личку.
После этого сайта есть еще несколько сайтов для такого же анализа, приступаем сразу после того как сработаемся.
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