Есть сайт, спортивной тематики, на двух языках - украинский и русский. Сайту около 15 лет, хорошо проиндексирован в гугле.

Нужно сделать качественный и полный seo-анализ: индексация в гугле, что хорошо, что плохо проиндексировано, контент на сайте - какие проблемы, что нужно доработать.

УРЛ сайта кинем в личку.

После этого сайта есть еще несколько сайтов для такого же анализа, приступаем сразу после того как сработаемся.