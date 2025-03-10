Сделать SEO-анализ дял сайта, украинский и русский язык

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Закрыт14 заявок41 просмотр

Есть сайт, спортивной тематики, на двух языках - украинский и русский. Сайту около 15 лет, хорошо проиндексирован в гугле.

Нужно сделать качественный и полный seo-анализ: индексация в гугле, что хорошо, что плохо проиндексировано, контент на сайте - какие проблемы, что нужно доработать.

УРЛ сайта кинем в личку.

После этого сайта есть еще несколько сайтов для такого же анализа, приступаем сразу после того как сработаемся.

GoogleSEOАнализ конкурентовАнализ рынкаОптимизация контентаОптимизация сайтов
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den-tkach
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