seoblast_maz

При выборе моей услуги комплексного SEO продвижения, вы получите следующий порядок работ, который обеспечит эффективное развитие вашего сайта:
Анализ и брифинг: Начнем с тщательного анализа вашего сайта и заполнения брифа, чтобы я полностью понял особенности вашего бизнеса и целей.
Аккаунты Google: Если у вас уже есть аккаунты в Google Search Console и Google Analytics, предоставьте мне доступ, чтобы я мог получить необходимые данные для дальнейшего анализа. Если таких нет, то я помогу вам создать новые аккаунты.
Конкурентный анализ: Проведу глубокий анализ ваших конкурентов, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, определить успешные стратегии и найти возможности для вашего улучшения.
Семантическое ядро и структура сайта: Разработаю оптимальное семантическое ядро, состоящее из ключевых слов и фраз, на которые мы будем оптимизировать ваш сайт. Также разработаю оптимальную структуру сайта для улучшения его навигации и пользовательского опыта.
Фиксация показателей: Зафиксируем текущие позиции вашего сайта в поисковых системах и оценим количество продаж, чтобы иметь точку отсчета и сравнить результаты после продвижения.
Аудит и исправление ошибок: Проведу полный аудит вашего сайта, выявлю возможные ошибки и проблемы, которые могут ограничивать его видимость и ранжирование. Затем исправлю эти ошибки, чтобы ваш сайт был максимально оптимизирован. На этом этапе иногда может понадобится работа программиста.
Оптимизация страниц: Произведу постраничную оптимизацию, включая оптимизацию мета-тегов, заголовков и контента на каждой странице вашего сайта. Как правило, на этом этапе привлекается копирайтер для создания уникального и привлекательного контента.
Внешняя оптимизация: Разработаю стратегию внешней оптимизации, включая привлечение качественных внешних ссылок на ваш сайт, чтобы повысить его авторитетность и рейтинг в поисковых системах.
Мониторинг и отчетность: Регулярно отслеживаю результаты и изменения после внедрения SEO стратегии. Предоставлю вам детальные отчеты о прогрессе и росте вашего сайта.
Работаю только с лицензионным программным обеспечением: Ahrefs, SemRush, Screaming Frog, SeRanking.
Работаю со следующими CMS: Wordpress, OpenCart, Laravel. По потребности без проблем разберусь в других движках.
Способы оплаты:
— Криптовалюта USDT
— Перевод на валютную карту: евро.
— Перевод на кредитную карту Visa, Mastercard
Не стесняйтесь обращаться ко мне с вопросами, или уточнениями для начала сотрудничества.
С радостью отвечу.