seoblast_maz

Продвижение и оптимизация сайтов

При выборе моей услуги комплексного SEO продвижения, вы получите следующий порядок работ, который обеспечит эффективное развитие вашего сайта:

Анализ и брифинг: Начнем с тщательного анализа вашего сайта и заполнения брифа, чтобы я полностью понял особенности вашего бизнеса и целей.

Аккаунты Google: Если у вас уже есть аккаунты в Google Search Console и Google Analytics, предоставьте мне доступ, чтобы я мог получить необходимые данные для дальнейшего анализа. Если таких нет, то я помогу вам создать новые аккаунты.

Конкурентный анализ: Проведу глубокий анализ ваших конкурентов, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, определить успешные стратегии и найти возможности для вашего улучшения.

Семантическое ядро и структура сайта: Разработаю оптимальное семантическое ядро, состоящее из ключевых слов и фраз, на которые мы будем оптимизировать ваш сайт. Также разработаю оптимальную структуру сайта для улучшения его навигации и пользовательского опыта.

Фиксация показателей: Зафиксируем текущие позиции вашего сайта в поисковых системах и оценим количество продаж, чтобы иметь точку отсчета и сравнить результаты после продвижения.

Аудит и исправление ошибок: Проведу полный аудит вашего сайта, выявлю возможные ошибки и проблемы, которые могут ограничивать его видимость и ранжирование. Затем исправлю эти ошибки, чтобы ваш сайт был максимально оптимизирован. На этом этапе иногда может понадобится работа программиста.

Оптимизация страниц: Произведу постраничную оптимизацию, включая оптимизацию мета-тегов, заголовков и контента на каждой странице вашего сайта. Как правило, на этом этапе привлекается копирайтер для создания уникального и привлекательного контента.

Внешняя оптимизация: Разработаю стратегию внешней оптимизации, включая привлечение качественных внешних ссылок на ваш сайт, чтобы повысить его авторитетность и рейтинг в поисковых системах.