Ищется SEO-специалист для улучшения позиций сайта по продаже бизнесов в Беларуси. Необходим подтвержденный опыт в продвижении досок объявлений и четкое описание действий для достижения топ-5 по ключевым запросам. Рассматривается долгосрочное сотрудничество с указанием стоимости часовой ставки.
Специалист по SEO и продвижению в Google для продвижения нашего сайта
Основная задача – повысить видимость сайта в поисковых системах и привлечь больше целевой аудитории из Узбекистана.
📌 Требования:
Опыт работы в SEO (оптимизация контента, техническое SEO, линкбилдинг)
Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads
Анализ конкурентов и разработка стратегии продвижения
Опыт работы с локальным SEO для Узбекистана – большой плюс
💰 Просим указывать в отклике:
Ваш опыт и примеры успешных кейсов
Стоимость услуг (фиксированная цена или почасовая ставка)
Возможность долгосрочного сотрудничества
Если у вас есть опыт и желание помочь нам выйти в ТОП, будем рады обсудить детали!
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