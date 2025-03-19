Основная задача – повысить видимость сайта в поисковых системах и привлечь больше целевой аудитории из Узбекистана.

📌 Требования:

Опыт работы в SEO (оптимизация контента, техническое SEO, линкбилдинг)

Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads

Анализ конкурентов и разработка стратегии продвижения

Опыт работы с локальным SEO для Узбекистана – большой плюс

💰 Просим указывать в отклике:

Ваш опыт и примеры успешных кейсов

Стоимость услуг (фиксированная цена или почасовая ставка)

Возможность долгосрочного сотрудничества

Если у вас есть опыт и желание помочь нам выйти в ТОП, будем рады обсудить детали!