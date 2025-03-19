Специалист по SEO и продвижению в Google для продвижения нашего сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок30 просмотров

Основная задача – повысить видимость сайта в поисковых системах и привлечь больше целевой аудитории из Узбекистана.

📌 Требования:

Опыт работы в SEO (оптимизация контента, техническое SEO, линкбилдинг)

Настройка и ведение контекстной рекламы в Google Ads

Анализ конкурентов и разработка стратегии продвижения

Опыт работы с локальным SEO для Узбекистана – большой плюс

💰 Просим указывать в отклике:

Ваш опыт и примеры успешных кейсов

Стоимость услуг (фиксированная цена или почасовая ставка)

Возможность долгосрочного сотрудничества

Если у вас есть опыт и желание помочь нам выйти в ТОП, будем рады обсудить детали!

GoogleGoogle AdsSEOАнализ конкурентовКонтекстная рекламаОптимизация контентаПродвижение сайтов
месяц назад
guest_1742914671709
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Заявки фрилансеров

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Поисковые системы (SEO)
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