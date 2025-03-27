Требуется специалист для продвижения нового сайта через контекстную рекламу. Основные платформы: Google Ads, Facebook и Instagram. Необходимо разработать стратегию и настроить рекламные кампании для эффективного привлечения трафика.
Аудит та оптимізація акаунтів Google Ads та Merchant Centre
Проект https://www.ee-belyo.com.ua/ - інетрнет магазин білизни, останній десь рік спостерігаються просадки у продажах через Performance Max, запрошували кількох спеціалістів з Адз, все налаштовано, кампанія оптимізована на 100%, навіть є електронна комерція, але все одно бажаних результатів немає - або активність нульова, або невиправдано завищується бюджет. Нещодавно помітили, що найпопулярніша категорія товарів якось поступово зменшила якість до низької і тепер майже не показується. Відповідно, потрібен спеціаліст з Merchant Centre, який зробить аудит і проконсультує (або зробить сам), як покращити якість товарних карток, і, відповідно, ефективність кампанії Performance Max загалом. Цікавить людина, яка мала з такими проблемами справу і точно знає що робити. Ціна вказана за аудит і консультацію, інша робота оговорюється окремо.
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