Аудит та оптимізація акаунтів Google Ads та Merchant Centre

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт1 заявка5 просмотров

Проект https://www.ee-belyo.com.ua/ - інетрнет магазин білизни, останній десь рік спостерігаються просадки у продажах через Performance Max, запрошували кількох спеціалістів з Адз, все налаштовано, кампанія оптимізована на 100%, навіть є електронна комерція, але все одно бажаних результатів немає - або активність нульова, або невиправдано завищується бюджет. Нещодавно помітили, що найпопулярніша категорія товарів якось поступово зменшила якість до низької і тепер майже не показується. Відповідно, потрібен спеціаліст з Merchant Centre, який зробить аудит і проконсультує (або зробить сам), як покращити якість товарних карток, і, відповідно, ефективність кампанії Performance Max загалом. Цікавить людина, яка мала з такими проблемами справу і точно знає що робити. Ціна вказана за аудит і консультацію, інша робота оговорюється окремо.

GoogleGoogle AdsОптимизация контентаОптимизация сайтов
месяц назад
Prodigalson
Тарас 
43 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
9 часов назад
19 дней назад