Отслеживание входящих транзакций на Solana кошелек

$799
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Открыт9 заявок178 просмотров

Всем привет!

Кто может реализовать отслеживание входящих транзакций на Multi Sig Solana кошелек

Опишу задачу:

Нам нужно для юзера сделать проверку его кошелька на фронте

1 пользователь отправляет нам 1 солану на наш мульти сиг кошелек

2 Далее, он на фронтенде вставляет этот же кошелек (с которого отправлял нам солану) и нажимает кнопку проверить кошелек

3 мы проверяем, были ли получены инвестиции с данного кошелька пользователя на наш Multi Sig Wallet. Если да, то возвращаем ему ответ.

Спасибо! Ваши инвестиции в размере 1 солана были получены успешно!

Кто может реализовать в ближайшее время? Кто умеет работать с соланой?

RustSolanaБлокчейнНаписание скриптов
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