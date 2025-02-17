Требуется разработка смарт-контрактов для токена формата ERC-20 по подробному ТЗ. Необходимо создать основные контракты для эмиссии, стейкинга, фарминга и управления ликвидностью. Также потребуется реализовать функциональность для пожертвований и децентрализованной автономной организации (DAO).
Отслеживание входящих транзакций на Solana кошелек
Всем привет!
Кто может реализовать отслеживание входящих транзакций на Multi Sig Solana кошелек
Опишу задачу:
Нам нужно для юзера сделать проверку его кошелька на фронте
1 пользователь отправляет нам 1 солану на наш мульти сиг кошелек
2 Далее, он на фронтенде вставляет этот же кошелек (с которого отправлял нам солану) и нажимает кнопку проверить кошелек
3 мы проверяем, были ли получены инвестиции с данного кошелька пользователя на наш Multi Sig Wallet. Если да, то возвращаем ему ответ.
Спасибо! Ваши инвестиции в размере 1 солана были получены успешно!
Кто может реализовать в ближайшее время? Кто умеет работать с соланой?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО8 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать схему в Proteus для выполнения операции умножения. Используйте 4 бита для множимого и 4 бита для множителя. Подключите их к входному регистру, сумматору и сдвиговому регистру, чтобы получить 8 бит на выходе. Ожидается знание правильных методов реализации данной задачи.Открытмесяц назад
- $100
Необхідно створити програму, яка збирає дані з парсера за заданими параметрами та зберігає їх в базі даних або іншому варіанті. Дані повинні бути локально доступні для подальшого використання на сайті. Парсер вже є, потрібно реалізувати механізм збору та зберігання інформації.Прикладное ПО4 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется голосовой бот для замены колл-центра, который будет обрабатывать входящие звонки. Бот должен произносить приветствие на Казахском и Русском языках, определять язык общения, распознавать текст и отвечать на основные вопросы клиентов по ключевым словам. Вопросы и ответы будут обновляться в процессе работы.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт2 дня назад
- $600
Проект включает настройку AmoCRM с интеграцией телефонии и сквозной аналитикой. Задачи: создание структуры для 40 типов услуг, настройка передачи данных о лидах, интеграция Google Sheets. Также требуется подключение аналитики, настройка UTM-меток, создание воронок продаж и глубокая eCommerce аналитика. Обеспечение масштабируемой архитектуры и формирование дашбордов в Google Data Studio.Закрыт2 дня назад
- $100
Требуется завершить разработку плагина, добавляющего кнопку поиска по изображению в браузер. Пользователь должен иметь возможность загружать изображение, выделять область и получать список товаров с сайта на CMS OpenCart, похожих на выделенный фрагмент. Серверная часть проекта уже готова, подробности в ТЗ.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт2 дня назад
Ищется специалист по настройке и организации Airtable для компании. Требуется создать шаблоны таблиц на основе Excel, настроить уведомления и доступы для сотрудников, а также анкеты для сбора данных. Необходима интеграция с другими сервисами и обучение сотрудников использованию Airtable.Закрыт3 дня назад
- $100
Разработайте систему управления сервоприводами на Raspberry Pi, используя команды из чата YouTube и донатов. Реализуйте управление по направлениям и действиям с учетом шкал. При достижении 100 баллов по шкале, сервоприводы должны выполнять соответствующие действия. Также предусмотрите обработку донатных сообщений для немедленного управления сервами. Включите интерфейс для отображения состояния шкал и сообщения о выполнении донатов.Закрыт4 дня назад
Требуется разработка чита для игры Аризона РП, который обеспечит 100% шансы на выигрыш в казино. Ожидается эффективное решение для улучшения игрового процесса.Закрыт5 дней назад
Требуется разработка программы для автоматического парсинга данных из различных агрегаторов, включая Яндекс Услуги и Авито, с передачей информации в Google Таблицы. Необходимо собирать данные о первых 15 компаниях в нише 'Бух услуги Москва', включая название, логотип, ссылки, количество оценок, рейтинг, время работы и социальные сети.Прикладное ПО8 заявокЗакрыт6 дней назад