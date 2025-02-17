Всем привет!

Кто может реализовать отслеживание входящих транзакций на Multi Sig Solana кошелек

Опишу задачу:

Нам нужно для юзера сделать проверку его кошелька на фронте

1 пользователь отправляет нам 1 солану на наш мульти сиг кошелек

2 Далее, он на фронтенде вставляет этот же кошелек (с которого отправлял нам солану) и нажимает кнопку проверить кошелек

3 мы проверяем, были ли получены инвестиции с данного кошелька пользователя на наш Multi Sig Wallet. Если да, то возвращаем ему ответ.

Спасибо! Ваши инвестиции в размере 1 солана были получены успешно!

Кто может реализовать в ближайшее время? Кто умеет работать с соланой?