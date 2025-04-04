Требуется создать программное обеспечение

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
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Требуется создать программное обеспечение (можно как веб-приложение или десктопное приложение).
Данный функционал ПО :
Будет ввод данных пользователем:
Где пользователь вводит:
- адрес объекта (откуда нужно вывезти отходы).
- код ФККО отхода.
Далее буде обработка запроса:
Когда система проверяет, какие полигоны принимают указанный код ФККО.
Для каждого подходящего полигона рассчитывает расстояние по дорогам от объекта до полигона.
Затем идет вывод результатов:
Где показывает список подходящих полигонов с расстоянием и, возможно, временем в пути.
И сортирует варианты по расстоянию или другим параметрам (например, стоимости перевозки, если такие данные есть).

WindowsСоздание веб-приложений
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