Требуется создать программное обеспечение (можно как веб-приложение или десктопное приложение).

Данный функционал ПО :

Будет ввод данных пользователем:

Где пользователь вводит:

- адрес объекта (откуда нужно вывезти отходы).

- код ФККО отхода.

Далее буде обработка запроса:

Когда система проверяет, какие полигоны принимают указанный код ФККО.

Для каждого подходящего полигона рассчитывает расстояние по дорогам от объекта до полигона.

Затем идет вывод результатов:

Где показывает список подходящих полигонов с расстоянием и, возможно, временем в пути.

И сортирует варианты по расстоянию или другим параметрам (например, стоимости перевозки, если такие данные есть).