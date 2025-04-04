Ищется специалист по Google Sheets со знанием App Script для работы над автоматизацией процессов, построением финансовых расчетов и созданием дашбордов. Требуется уверенное владение Google Sheets, опыт в бизнес-аналитике и работе с финансовыми моделями. Условия: удаленная работа, гибкий график, участие в международных проектах и возможность профессионального роста.
Требуется сделать на python ПО
Требуется сделать на python ПО для обеспечение интеллектуального контроля химического состава воды в системах водоподготовки для магистерской диссертации.
Нужно еще создать и базу данных и подключить её в коде, куда будут сохраняться параметры поступающие в будущем с датчиков, а на данный момент их необходимо задавать в ручную. Реализовать симуляцию работы системы на защите диссертации через графический интерфейс.
На графическом интерфейсе долны быть отображены параметры воды на графиках.
В коде должна быть реализована возможность задавать стандартные то есть эталонные параметры воды - температуры, параметра содержания хлора, кислотности, уровня в бассейне и других параметров. Интеллектуальная система должна корректировать химический состав воды - температуру и другие параметры, в случае если обнаружено нарушение одного из параметра. Симуляция работы системы долна быть отображена в интерфейсе. И нужно реализовать сигнализирующую кнопку о критических нарушениях, то есть недопустимых значениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Прикладное ПО2 заявкиОткрыт25 дней назад
Требуется разработать и настроить учетную систему для учета клиентов и транзакций. Система должна загружать данные из трех таблиц и обеспечивать возможность выборки и формирования карточек по каждому клиенту. Необходимо учитывать денежные остатки и транзакции, а также выгружать данные в формат CSV. Подойдет любое приложение, включая Excel.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт11 дней назад
Необходимо создать торгового робота, использующего искусственный интеллект. Робот должен обучаться на исторических данных и принимать решения на основе алгоритма. Рассматриваются только специалисты с подтвержденными кейсами разработки ИИ-роботов.Прикладное ПО6 заявокОткрытмесяц назад
Ищется разработчик для создания программы, которая будет автоматически бронировать очереди грузового транспорта на границе РФ-Китай. Программа должна отслеживать свободные даты и уведомлять о них или автоматически регистрировать транспорт в очереди. Знание работы с указанным сайтом обязательно.Прикладное ПО6 заявокОткрытмесяц назад
- $799
Необходимо реализовать проверку входящих транзакций на Multi Sig Solana кошелек. Пользователь отправляет 1 солану и проверяет свой кошелек на фронте. Если инвестиции поступили, система должна вернуть подтверждение о получении средств. Ищем специалиста, знакомого с Solana, для выполнения задачи в ближайшее время.Прикладное ПО9 заявокОткрытмесяц назад
Требуется разработка смарт-контрактов для токена формата ERC-20 по подробному ТЗ. Необходимо создать основные контракты для эмиссии, стейкинга, фарминга и управления ликвидностью. Также потребуется реализовать функциональность для пожертвований и децентрализованной автономной организации (DAO).Прикладное ПО8 заявокЗакрыт23 дня назад
Требуется разработать схему в Proteus для выполнения операции умножения. Используйте 4 бита для множимого и 4 бита для множителя. Подключите их к входному регистру, сумматору и сдвиговому регистру, чтобы получить 8 бит на выходе. Ожидается знание правильных методов реализации данной задачи.Прикладное ПО2 заявкиОткрытмесяц назад
- $100
Необхідно створити програму, яка збирає дані з парсера за заданими параметрами та зберігає їх в базі даних або іншому варіанті. Дані повинні бути локально доступні для подальшого використання на сайті. Парсер вже є, потрібно реалізувати механізм збору та зберігання інформації.Прикладное ПО4 заявкиОткрытмесяц назад
Требуется голосовой бот для замены колл-центра, который будет обрабатывать входящие звонки. Бот должен произносить приветствие на Казахском и Русском языках, определять язык общения, распознавать текст и отвечать на основные вопросы клиентов по ключевым словам. Вопросы и ответы будут обновляться в процессе работы.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт2 дня назад