Требуется сделать на python ПО

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Требуется сделать на python ПО для обеспечение интеллектуального контроля химического состава воды в системах водоподготовки для магистерской диссертации.
Нужно еще создать и базу данных и подключить её в коде, куда будут сохраняться параметры поступающие в будущем с датчиков, а на данный момент их необходимо задавать в ручную. Реализовать симуляцию работы системы на защите диссертации через графический интерфейс.
На графическом интерфейсе долны быть отображены параметры воды на графиках.
В коде должна быть реализована возможность задавать стандартные то есть эталонные параметры воды - температуры, параметра содержания хлора, кислотности, уровня в бассейне и других параметров. Интеллектуальная система должна корректировать химический состав воды - температуру и другие параметры, в случае если обнаружено нарушение одного из параметра. Симуляция работы системы долна быть отображена в интерфейсе. И нужно реализовать сигнализирующую кнопку о критических нарушениях, то есть недопустимых значениях.

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