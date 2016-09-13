Убрать ошибки с сайта

У нас есть рабочий сайт. Сайт без регистрации и без личного кабинета. Прошлый программист не закончил работу. Остались мелочи. Вот и нам нужно доделать до окончательно. Задача такая: 1. Форма заявки. Пользователь заполняет все данные, загружает фотографии, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Гугл заблокировал сайт, надо устранить:
Наличие на сайте ошибки404
Увеличить скорость сайта
Сделать показ сайта во всех странах (геопикер)
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Верстка уже готова, все описано в тз yadi.sk/i/Xk5Li4c6v6un2Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо настроить формирование урл товаров по алиасу. Все категории rosa-secret.ru имеют нормальные урлы которые я прописываю в алиасе [u]http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki[/u] А в товарах получается непонятный урл ] http://www.rosa-secret.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=58&virtuemart_category_id=27&Itemid=982 Хотя в этом товаре прописан алиас fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema Обратила внимание, что урлы для категорий берутся ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев: a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post->ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...Закрыт7 лет назад
- $40
На сайте smart тире кarting точка com точа ua есть проблема с попандером на экзит ивенте. Попандер должен появлятся, если пользователь провел на сайте более 20 секунд, а потом уходит с окна просмотра сайта. Popup срабатывает ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо внедрить в имеющийся шаблон, блоки из стороннего шаблона. В новостной шаблон перенести блок с рецептами из кулинарного шаблона (CookBook), файлы от кулинарного шаблона могу предоставить. Порядок действий для фрилансера: 1. Определить какой код (всецело) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно содрать вот такую Яндекс.Карту – montazhtv.ru/karta_napravlenija_na_sputnik.php Один в один, только регион по умолчанию выбрать Минск. И поставить на сайт под Wordpress на страницу (можно отдельный шаблон под станицу php сделать). Рассмотрю заявки с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Описание ТЗ по ссылке: [url=https://docs.google.com/document/d/1Vf6nI5F_zb4iM9zOwD71I23VZJXAfbgazy33zXK4OuY/edit?usp=sharing]Описание ТЗ[/url].Закрыт7 лет назад
- $25
Всем доброго дня! На нашем сайте http://lifti-moskvi.ru нужно: [list=1][*]На шапке разместить контакты[*]Добавить меню под шапку, прикрепить его при прокрутке к верху экрана[*]Сверстать блок Услуги (4 картинки + ссылки под ними, фото предоставлю)[*]Сверстать блок Этапы работы - пиктограмки (иконки сделать ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно допрограмировать в карточке товара и в каталоге. Нужно увеличить изображения товара для выбора в карточке товара. Сейчас так : [url=http://test.honeybag.ru/kreslo-meshok-bolshoy/kreslo-kamedi-oksford-300-l]test.honeybag.ru/kreslo-m...[/url] Надо сделать примерно так: [url=http://bn-bg.ru/grusha/56-grusha-shenill.html]bn-bg.ru/grusha/56-grusha...[/url] Чтобы в карточке товара можно было выбрать товар по ...Закрыт7 лет назад