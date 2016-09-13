Переделать карточку товара в cms moguta

Нужно допрограмировать в карточке товара и в каталоге.

Нужно увеличить изображения товара для выбора в карточке товара.

Сейчас так : test.honeybag.ru/kreslo-m...

Надо сделать примерно так: bn-bg.ru/grusha/56-grusha...

Чтобы в карточке товара можно было выбрать товар по фотографиям.

Также надо доделать каталог товаров. Чтобы под фото товара выводились

миниатюры, что внутри товара возможны разные расцветки, как тут: bn-bg.ru/47-grusha.html

Или сделать просто вывод одной небольшой картинки под товаром.

Пишите примерную цену и сроки.