Переделать карточку товара в cms moguta

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Нужно допрограмировать в карточке товара и в каталоге.

Нужно увеличить изображения товара для выбора в карточке товара. 

Сейчас так : test.honeybag.ru/kreslo-m...

Надо сделать примерно так: bn-bg.ru/grusha/56-grusha...

Чтобы в карточке товара можно было выбрать товар по фотографиям. 

Также надо доделать каталог товаров. Чтобы под фото товара выводились

миниатюры, что внутри товара возможны разные расцветки, как тут:  bn-bg.ru/47-grusha.html

Или сделать просто вывод одной небольшой картинки под товаром. 

Пишите примерную цену и сроки.

7 лет назад
zubr1987
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад