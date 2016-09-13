Переделать карточку товара в cms moguta

подключить систему оплаты онлайн Сбербанк на сайте casao.ru , через кнопки оплаты в личном кабинете https://casao.ru/personal/?login=ye Подключение проходит в два этапа. Первый – подключение тестовой среды. 1 день Второй – подключение рабочей версии. 1 день Просмотры должны начисляться автоматически пользователю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно допрограмировать в карточке товара и в каталоге.
Нужно увеличить изображения товара для выбора в карточке товара.
Сейчас так : test.honeybag.ru/kreslo-m...
Надо сделать примерно так: bn-bg.ru/grusha/56-grusha...
Чтобы в карточке товара можно было выбрать товар по фотографиям.
Также надо доделать каталог товаров. Чтобы под фото товара выводились
миниатюры, что внутри товара возможны разные расцветки, как тут: bn-bg.ru/47-grusha.html
Или сделать просто вывод одной небольшой картинки под товаром.
Пишите примерную цену и сроки.
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