Интернет эквайринг (подключение системы оплаты сбербанк)

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
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подключить систему оплаты онлайн Сбербанк на сайте casao.ru , через кнопки оплаты в личном кабинете https://casao.ru/personal/?login=ye

Подключение проходит в два этапа. 

Первый – подключение тестовой среды. 1 день 

Второй – подключение рабочей версии. 1 день 

Просмотры должны начисляться автоматически пользователю после проведения оплаты. Возможен и другой вариант. 

Сроки – 1 день. 

Оплата по факту выполнения работы.

7 лет назад
igorek1234
Ников 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад