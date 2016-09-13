Frontend-разработчик на проект

Создаем большой магазин с фронт-офисом на React.js + redux + redux-forms + react-router и ищем под него разработчика.

По прототипам сделали ряд не связанных компонентов (формы, формирующие джейсон), пока ждали дизайн – фрилансер ушел на крупный проект. Теперь дизайн получили и нужно уже садиться за работу.

Если кратко: нужно добавить к компонентам логику, валидации, привязать фронт к апи. Подробнее расскажем в личном общении.

Верстать не надо, верстку мы делаем параллельно.

Бюджет примерный, возможна корректировка.