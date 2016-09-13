Frontend-разработчик на проект

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок183 просмотра
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Создаем большой магазин с фронт-офисом на React.js + redux + redux-forms + react-router и ищем под него разработчика. 

По прототипам сделали ряд не связанных компонентов (формы, формирующие джейсон), пока ждали дизайн – фрилансер ушел на крупный проект. Теперь дизайн получили и нужно уже садиться за работу. 

Если кратко: нужно добавить к компонентам логику, валидации, привязать фронт к апи. Подробнее расскажем в личном общении. 

Верстать не надо, верстку мы делаем параллельно.

Бюджет примерный, возможна корректировка.

7 лет назад
techranch
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад