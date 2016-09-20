Disqus+wordpress

Веб-программированиеЗавершен1 заявка127 просмотров
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необходимо синхронизировать авторизацию пользователя водпрес с плагином дискус

у меня чтото не получилось, ищу того у кого получится)

WordPress
7 лет назад
NeTiK
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена четко, доволен сотрудничеством. Рекомендую
Все отлично. Четкая постановка задачи, оплата мгновенно. Всем рекомендую!