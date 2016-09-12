Интеграция Яндекс.Доставки в ИМ

Есть ИМ. PHP, Javascript, MySQL. Самописный г_окод.

Нужно на странице "Корзина" вместо одной интегрированной службы доставки интегрировать Яндекс.Доставку (их корзинный виджет), полностью сохранив имеющийся на странице функционал (увеличение количества предметов, пересчёт цены на лету, короче - всё, что есть).

Также нужно немного переформатировать

указания данных адреса доставки, который был слегка изуродован, пардон, подогнан для текущей службы доставки.

Времени описывать задание нормально (а-ля ТЗ) нет. Иначе бы сам код переписал. Проблема усугубляется тем, что код написан криво. Исполнителю придётся поковыряться в коде самому. сообразить, что к чему. Готов давать неограниченные телефонные консультации.

Оплата только после демонстрации успешного оформления заказа на доставку, про котором и в системе ИМ, и в Яндекс.Доставке одновременно формируются соответствующие заказы. Для демонстрации предпочтительно развернуть ИМ на веб-хостинге, но и вариант пересечься в макдаке и продемонстрировать на своём ноуте тоже подойдёт (правда, только в выходные).