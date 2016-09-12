Доработка магазина на WordPress + подключения Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Сейчас  есть собранный на коленках сайт по продаже радиаторов отопления Zehnder – ZehnderShop.ru Сейчас хотелось бы внести в него некоторые изменения: 1) Подправить шапку. Сейчас она съедает довольно много места по вертикали. Особенно это заметно, когда смотришь на сайт с монитора 1366 x 768. Например, нравится шапка тут – http://www.radiatory-otoplenia-v-spb.ru/– сразу все основные категории вверху доступны 2) Опция: Возможно подправить немного (бюджет пока не очень большой) некоторые моменты на сайте, которые на ваш взгляд выглядят криво. Например, на мой взгляд, каталог –http://zehndershop.ru/zehnder-products/Если есть какие-то предложения – то называйте. 

3) Главное – хочу завести аккаунт на Webasyst и завести туда товары, чтобы их можно было покупать с нашего сайта. Сейчас все осуществляется по телефону. Требования 

3.1) Мультивалютность (есть 3 валюты USD, EURO, РУБ – в которых считаются цены на товары. Соответственно, курсы на них задаются вручную. 

3.2) У радиаторов есть модификации: модель / 2 вида подключений / разное число секций / цвет. Здесь в разделе «Складские модели» описаны складские модели, которые есть –http://zehndershop.ru/catalogue/zehnder-charleston/Примерно такhttp://zehnderspb.ru/3-zehnder-charlestonС другими товарами попроще: как правило там меньше моделей. Лично мне нравится вариант реализованный здесьhttp://teplo3000.spb.ru/radiatory-stalnye-zehnder-charleston.aspСразу видны все характеристики радиаторов и все доступные варианты. Плюс, возможно, это лучше для SEO (?) – сайт имеет хорошую выдачу в результатах поиска Яндекс. Но возможно получается какая-то простыня в этом случае слишком большая. Может какие-то варианты есть от вас. 3.3) Оформление заказов возможно в рамках нашего сайта, Чтобы клиент после кнопки «Купить» никуда не перескакивал 3.4) Возможность добавить сопутствующие товары: кронштейны, вентили для подключения и т.п. 4) Ваши комментарии возможно, на основе вашего опыте. Магазин работает по всей России.  

Сейчас хочется относительно небольшими правками привезти сайт в более подходящий вид. В дальнейшем еще дополнить

WordPress
7 лет назад
adamnedam
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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