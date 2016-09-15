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добрый день! мне нужно доработать сайт, который мне сделали не до конца, точнее выполнили не добросовестно!!!

это негодяй из Белоруссии. не важно. здесь нужно исправить закладку контакты, и желательно поменять раздел установочный центр на оставить заявку  , ну что то похожее на это 

http://www.mgparts.ru/ostavit-zayavku

 и так же пожалуйста установить на хостинг

7 лет назад
Artour
50 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
deniselit
Денис 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
работа сделана хорошо!!! по срокам ничего не обговаривали, все хорошо. все что просил, не отказывал, любые пожелания добавлял и терпеливо объяснял! буду рекомендовать!
Нормальный, адекватный заказчик, оплатил проделанную работу сразу. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.