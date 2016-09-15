добрый день! мне нужно доработать сайт, который мне сделали не до конца, точнее выполнили не добросовестно!!!

это негодяй из Белоруссии. не важно. здесь нужно исправить закладку контакты, и желательно поменять раздел установочный центр на оставить заявку , ну что то похожее на это

http://www.mgparts.ru/ostavit-zayavku

и так же пожалуйста установить на хостинг