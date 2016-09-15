Добрый день, [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]PageSpeed Insights[/url] выдает показатель 70 из 100, нужно оптимизировать скрипты и цсс до 85 без потери внешнего вида и работы скриптов. интересует цена и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день! мне нужно доработать сайт, который мне сделали не до конца, точнее выполнили не добросовестно!!!
это негодяй из Белоруссии. не важно. здесь нужно исправить закладку контакты, и желательно поменять раздел установочный центр на оставить заявку , ну что то похожее на это
http://www.mgparts.ru/ostavit-zayavku
и так же пожалуйста установить на хостинг
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