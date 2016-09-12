Требуется написать 5 статей
Разработка сайтов под ключ и дальнейшее их продвижение. Оптимизация сайтов. Грамотный, качественный копирайтинг. СЕО.
Здравствуйте, меня зовут Денис, и я занимаюсь созданием сайтов с нуля. Также, я могу помочь вам в быстром продвижении вашего сайта в ТОП 10 Яндекса и Гугла без дорогостоящей, контекстной рекламы.
При создании сайтов с нуля самостоятельно пишу для них статьи подходящей тематики, с учетом поведенческих факторов поисковых систем и улучшения выдачи. Имеются реальные примеры выполненных работ, которые при необходимости предоставлю. Также, при желании, дам контакты прошлых и нынешних работодателей, с которыми я сотрудничал и сотрудничаю по сей день, для того чтобы вы услышали мнение о качестве моей работы.
Здесь я новичок, но надеюсь на продолжительное и плодотворное сотрудничество.
Пишите в личку, либо на почту: [email protected]
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Сотрудничеством довольна на все 100%. Спасибо за четкое ТЗ, быструю проверку и оплату. Рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный исполнитель и приятная в общении девушка. Очень быстро и качественно выполнила работу. Статьи полностью написаны по ТЗ. Буду и дальше сотрудничать. Рекомендую.