deniselit

Денис deniselit

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка сайтов под ключ и дальнейшее их продвижение. Оптимизация сайтов. Грамотный, качественный копирайтинг. СЕО.

Здравствуйте, меня зовут Денис, и я занимаюсь созданием сайтов с нуля. Также, я могу помочь вам в быстром продвижении вашего сайта в ТОП 10 Яндекса и Гугла без дорогостоящей, контекстной рекламы.

При создании сайтов с нуля самостоятельно пишу для них статьи подходящей тематики, с учетом поведенческих факторов поисковых систем и улучшения выдачи. Имеются реальные примеры выполненных работ, которые при необходимости предоставлю. Также, при желании, дам контакты прошлых и нынешних работодателей, с которыми я сотрудничал и сотрудничаю по сей день, для того чтобы вы услышали мнение о качестве моей работы.

Здесь я новичок, но надеюсь на продолжительное и плодотворное сотрудничество.

Пишите в личку, либо на почту: [email protected]

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maestr0_ua
Алена 
33 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Написание статей
Написание статей
Сотрудничеством довольна на все 100%. Спасибо за четкое ТЗ, быструю проверку и оплату. Рекомендую!
Замечательный исполнитель и приятная в общении девушка. Очень быстро и качественно выполнила работу. Статьи полностью написаны по ТЗ. Буду и дальше сотрудничать. Рекомендую.
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