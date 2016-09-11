Управление сайтом

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки182 просмотра
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Добрый день,

Необходимо определить на чём сделан движок сайта и cms, а так же помочь с управлением данным сайтом.

Сайт: www.dragonknight.ru. В наличии есть пароль администратора и код администратора от данного сайта.

Оплату за помощь и разъяснения гарантирую в полном объёме.

С уважением,

Евгений

7 лет назад
MasterLeader
51 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
deniselit
Денис 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена в срок. Отличная коммуникация. Рекомендую.....
Все по делу оплата своевременна