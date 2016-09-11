Управление сайтом

Добрый день,

Необходимо определить на чём сделан движок сайта и cms, а так же помочь с управлением данным сайтом.

Сайт: www.dragonknight.ru. В наличии есть пароль администратора и код администратора от данного сайта.

Оплату за помощь и разъяснения гарантирую в полном объёме.

С уважением,

Евгений