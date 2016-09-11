Управление сайтом

Нужно исправить ошибки в микроразметке microformats.org (на скринах видно в чем проблема). Либо вообще удалить ее. Работа будет считаться выполненой, когда бот гугла скажет, что нет ошибок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Необходимо определить на чём сделан движок сайта и cms, а так же помочь с управлением данным сайтом.
Сайт: www.dragonknight.ru. В наличии есть пароль администратора и код администратора от данного сайта.
Оплату за помощь и разъяснения гарантирую в полном объёме.
С уважением,
Евгений
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