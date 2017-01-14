CONTACT FORM 7

1.В заявке,отправитель указан почта принадлежала нам, а не клиенту,необходимо,чтоб когда приходила заявка, мы могли ответить на письмо, не писав эл почту клиента ,чтоб автоматически уже был эл почта

2. Если клиент заполняет заявку, и вдруг у него что то перезагрузилось,все заполненные им поля должны остаться заполненными

3. После оформления заявки должно всплывать окно, о том что заявки принята

3.После оформления заявки, клиенту должно придти письмо,

4.Форма не должна выдавать ошибки если заполнен не верно телефон, или не указан город.Главное как есть сейчас – заполнение эл.почты

6. Формы сейчас некоторые не работают, необходимо все формы чтоб были рабочие, а так же все те конца в которые вводится информация,приходила на почту,конкретно не отображаются "уникальность", "количество страниц"