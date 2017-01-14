Добрый день. Имеются два компонента: AlphaUserPoints 2.0.4 (система баллов) и Slogin 2.4.1 (социальная регистрация и авторизация на сайте). Нужно их друг с другом подружить, а именно: В AlphaUserPoints 2.0.4 есть такая фишка - начисление баллов тому, кому ...
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CONTACT FORM 7
1.В заявке,отправитель указан почта принадлежала нам, а не клиенту,необходимо,чтоб когда приходила заявка, мы могли ответить на письмо, не писав эл почту клиента ,чтоб автоматически уже был эл почта
2. Если клиент заполняет заявку, и вдруг у него что то перезагрузилось,все заполненные им поля должны остаться заполненными
3. После оформления заявки должно всплывать окно, о том что заявки принята
3.После оформления заявки, клиенту должно придти письмо,
4.Форма не должна выдавать ошибки если заполнен не верно телефон, или не указан город.Главное как есть сейчас – заполнение эл.почты
6. Формы сейчас некоторые не работают, необходимо все формы чтоб были рабочие, а так же все те конца в которые вводится информация,приходила на почту,конкретно не отображаются "уникальность", "количество страниц"
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