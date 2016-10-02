Исправить ошибки в микроразметке microformats.org

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок175 просмотров
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Нужно исправить ошибки в микроразметке microformats.org (на скринах видно в чем проблема). Либо вообще удалить ее. Работа будет считаться выполненой, когда бот гугла скажет, что нет ошибок. 

7 лет назад
romamlt
Роман 
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$7
1 день
Нормально.
Все ок
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