Исправить ошибки в микроразметке microformats.org

Добрый день. Имеются два компонента: AlphaUserPoints 2.0.4 (система баллов) и Slogin 2.4.1 (социальная регистрация и авторизация на сайте). Нужно их друг с другом подружить, а именно: В AlphaUserPoints 2.0.4 есть такая фишка - начисление баллов тому, кому ...