Перенос с Livestreet на Wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки149 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо:

- перенести информацию с одной cms на другую без потери индексации страниц.

- настроить Wordpress согласно опсанным в ТЗ требованиям

- настройка SEO. Опционально. Или с этим исполнителем, или с другим.

Ссылка на ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1IOy1kF6r7qwcrr99xuNwe35CVFm6cc0R7tqloia-gEU/edit?usp=sharing

Условия сотрудничества:

  • Находим исполнителя
  • Он доказывает что в этой работе у него есть опыт
  • Договариваемся за цену
  • Создаем новый проект через сейф (редактировать цену проекта может не получится на данной бирже)
  • Работаем
WordPress
7 лет назад
anturaz
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад