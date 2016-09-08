Посадить лендинг на цмс

Всем добрый день!

Есть лендинг http://xn--b1addlhdch0acyhfod2cwgzb.xn--p1ai/school-imidj/index.html

нужно посадить его на готовую цмс, либо написать свою простую.

Главное сделать возможность изменения раздела, добавление новых, "ближайшие курсы"

а также управление фотогалереей ниже.

Раздел "Ближайшие курсы" надо продублировать ниже галереи.

т.е. будет раздел "Проф. обучение" и раздел "повышение квалификации"

Жду предложения по цене, срокам, и на чем планируете сделать.

Спасибо.