Посадить лендинг на цмс

Требуется сайт готовый скопипастить и натянуть на модх на хостинге, пишите цену адекватную, срок 2 дня максимум. Опыт работы обязателен. Отзыв по результату, предпочтение отдается цене и требуемому времени. Адрес сайта отправляется в ЛС всем желающим
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день!
Есть лендинг http://xn--b1addlhdch0acyhfod2cwgzb.xn--p1ai/school-imidj/index.html
нужно посадить его на готовую цмс, либо написать свою простую.
Главное сделать возможность изменения раздела, добавление новых, "ближайшие курсы"
а также управление фотогалереей ниже.
Раздел "Ближайшие курсы" надо продублировать ниже галереи.
т.е. будет раздел "Проф. обучение" и раздел "повышение квалификации"
Жду предложения по цене, срокам, и на чем планируете сделать.
Спасибо.
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