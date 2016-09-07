Перенос данных из Joomla на WP

Всем добрый день. Есть купленная тема: https://themeforest.net/item/cafe-and-restaurant-wordpress-theme-simplecafe/17649483 Нужно доработать ее для кафе: 1. Установить на сервер и настроить для корректной работы 2. Убрать лишние страницы (практически все из темы) 3. Разместить необходимые тексты и изображения на оставшихся страницах Возможно придется доработать некоторые ...