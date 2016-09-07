Перенос данных из Joomla на WP

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки162 просмотра
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Задание из двух частей: 

1. Перенести данные из Joomla компонента K2 на WP 

Всего около 230 статей. 

2. Перенести данные с форума Joomla EasyDiscuss на CM Answers WP 

Пожалуйста, в комментариях указывайте СТОИМОСТЬ и сроки. 

Работаю только по оплате после выполнения задания.

Joomla
7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад