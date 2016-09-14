Реализация темплейта для Joomla 3 ( RTL )

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки264 просмотра
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Требуется реализовать простой темплейт для Joomla 3. 

Структура :

1. Меню + лого 

2. Слайдер

3. Вывод артикла/ов

4. Футер с модулем контакт формы. 

Сайт на иврите, я займусь заполнением. От исполнителя требуется только реализовать и подогнать темплейт.

Joomla
7 лет назад
klaineroleg
Олег 
42 годаИзраиль
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
18 отзывов
Выбранный исполнитель
flomar
Эдуард 
41 годМолдова
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$55
3 дня
Отличный исполнитель. Все реализовано точно в сроки и на высшем уровне.
Была четка задача, заказчик все объяснил, коммуникация на высоте, быстрая оплата, рекомендую!
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