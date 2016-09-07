Перенос сайта на Bitrix (Битрикс)

Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель. Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задачи:
- перенести сайт musiclife.ua (joomla) на Битрикс
- изменить дизайн на этот http://goo.gl/QLd77P (адаптивный)
- сохранить структуру url (чтоб не упал органический трафик)
Нужен человек с опытом работы переноса сайта.
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