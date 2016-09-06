Перенос на опенкарт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка148 просмотров
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необходимо перенести интернет магазин 

за основу взят шаблон www.templatemonster.com/r... (не куплен) 

доработать адаптивную верстку 

доработать стилистически карточку товара 

добавить доп поля к карточке (поле для ввода текста, прикрепить файл к заказу) 

оплата заказа через шлюз сбербанка www.sberbank.ru/ru/legal/... 

модуль доставки сдэк www.edostavka.ru/clients/... 

цена товара может меняться в зависимости от добавленных элементов к товару (сейчас не работает) 

шрифты, стили, иллюстрации все есть, доступ к теме wp тоже  

сайт дарят.дети

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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