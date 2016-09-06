Перенос на опенкарт

необходимо перенести интернет магазин

за основу взят шаблон www.templatemonster.com/r... (не куплен)

доработать адаптивную верстку

доработать стилистически карточку товара

добавить доп поля к карточке (поле для ввода текста, прикрепить файл к заказу)

оплата заказа через шлюз сбербанка www.sberbank.ru/ru/legal/...

модуль доставки сдэк www.edostavka.ru/clients/...

цена товара может меняться в зависимости от добавленных элементов к товару (сейчас не работает)

шрифты, стили, иллюстрации все есть, доступ к теме wp тоже

сайт дарят.дети