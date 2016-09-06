Перенос на опенкарт

Есть сверстанный сайт на движке WordPress без наполнения. Есть материалы (контент) для наполнения. И никак не дойдут руки на то, чтобы довести его до ума, на что и ищется исполнитель. Требуется наполнить контентом (контент есть), разбавить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо перенести интернет магазин
за основу взят шаблон www.templatemonster.com/r... (не куплен)
доработать адаптивную верстку
доработать стилистически карточку товара
добавить доп поля к карточке (поле для ввода текста, прикрепить файл к заказу)
оплата заказа через шлюз сбербанка www.sberbank.ru/ru/legal/...
модуль доставки сдэк www.edostavka.ru/clients/...
цена товара может меняться в зависимости от добавленных элементов к товару (сейчас не работает)
шрифты, стили, иллюстрации все есть, доступ к теме wp тоже
сайт дарят.дети
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