Нужен разработчик market place

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки86 просмотров
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Ищу программиста или команду для создания с нуля агрегатора товаров (market place). 

Нужно разработать cms с нуля  – marketplace multi seller для продажи товаров, с возможностью оплаты и доставки. Необходима возможность регистрации для каждого продавца и продажа своих продуктов через единый сервис. 

1) Готов рассмотреть примеры работ, а также рассмотреть все возможные решения задачи.  

2) Необходима техническая консультация к описанию проекта, то есть именно Ваши предложения и решения по реализации. 

3) Возможность и желание длительного сотрудничества. 

В случае заинтересованности, пришлю подробное ТЗ и описание проекта.

7 лет назад
Nick_Prog1
Николай 
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад