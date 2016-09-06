Нужен разработчик market place

Ищу программиста или команду для создания с нуля агрегатора товаров (market place).

Нужно разработать cms с нуля – marketplace multi seller для продажи товаров, с возможностью оплаты и доставки. Необходима возможность регистрации для каждого продавца и продажа своих продуктов через единый сервис.

1) Готов рассмотреть примеры работ, а также рассмотреть все возможные решения задачи.

2) Необходима техническая консультация к описанию проекта, то есть именно Ваши предложения и решения по реализации.

3) Возможность и желание длительного сотрудничества.

В случае заинтересованности, пришлю подробное ТЗ и описание проекта.