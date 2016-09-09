Сайт фотографа(Адаптивный)

Расписание на странице beturbo_kz_schedule2 не отображается на мобильных устройствах.Условия: 1) На портативных устройствах (компьютеры, ноутбуки) страница должна отображаться как есть. То есть, тут ничего не меняем. 2) На мобильных устройствах элементы как шапка сайта, футер и т.д. не должны слететь. 3) Расписание ...
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Необходимо вытащить шаблон и натянуть его на ModX Revo 2.5.1
Срок 7 дней
Бюджет 3000 рублей.
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