Сайт-каталог картинок

Расписание на странице beturbo_kz_schedule2 не отображается на мобильных устройствах.Условия: 1) На портативных устройствах (компьютеры, ноутбуки) страница должна отображаться как есть. То есть, тут ничего не меняем. 2) На мобильных устройствах элементы как шапка сайта, футер и т.д. не должны слететь. 3) Расписание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Возможно cms или самописный вариант.
Функционал:
1. Регистрация и авторизация пользователей. 2 типа пользователей (1 тип пользователей с ограничением одновременной сессии только с 1 ip адреса)
2. Поиск по сайту быстрый (по всем полям) и расширенный: по уровню, возрасту, категории, тегам, заголовкам и описанию. Там большое количество тегов, они разные. поэтому думаю, что нужно делать какой-то другой поиск, возможно, блок с параметрами поиска выделить на отдельную страницу и делать поиск по тегам.
3. Вывод всех категорий и подкатегорий
4. Шаблоны страниц: регистрация/авторизация, категории/подкатегории, список записей категории, страница записи, страница оплаты аккаунта
5. Содержание шаблона страницы записи открыто только авторизованным пользователям. Неавторизованным предлагается приобрести платный аккаунт.
6. На странице записи просмотр картинок во весь экран, отправка на печать, скачать выбранную картинку, скачать все картинки на странице zip архивом.
7. Добавление страницы в избранное.
8. Корзина избранного (можно удалить штучно или сразу все)
Данные для сайта есть, и их нужно будет импортировать. Для бд – csv, для каталога картинки разложены в папки (адреса сохранены в csv).
Больше примеров здесь (csv и файлы из 1 категории): dropmefiles.com/HUBXr
вот большое количество csv (не все): dropmefiles.com/cj0gS
Сколько будет стоить и какие сроки?
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