Исправить ошибку в магазине на joomla.

$5
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки182 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на joomla.  При добавлении в корзину двух разных товаров в верхнем окне отображаются две одинаковые картинки, а не разные фотографии двух товаров. 

Работы на 5 минут для мастера.

Жду предложений только от тех, кто сможет сделать. Архив вышлю почтой.

Joomla
7 лет назад
burenko21
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
benlinus_84
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$4
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую!