Исправить ошибку в магазине на joomla.

Здравствуйте. Есть интернет-магазин на joomla. При добавлении в корзину двух разных товаров в верхнем окне отображаются две одинаковые картинки, а не разные фотографии двух товаров.

Работы на 5 минут для мастера.

Жду предложений только от тех, кто сможет сделать. Архив вышлю почтой.