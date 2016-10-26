Есть сайт-каталог. Необходимо перенести информацию с текущего на новый шаблон WP + привести внешний вид согласно нижеследующему ТЗ В заявке указывайте сроки и цены.
Wordpress - перенести информацию на новый шаблон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт-каталог на WP (подобие интернет-магазина, но без корзины).
Необходимо перенести информацию с текущего на новый шаблон WP + привести внешний вид согласно ТЗ
P.S. Новый шаблон уже у нас)
В заявке указывайте сроки и цены.
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