Без нареканий и прочих вопросов. Виталий - один из лучших программистов, с кем я когда-либо сотрудничал. Все выполнено по ТЗ + доработки сразу в процессе постановки новых задач. Оперативность, качество, адекватная цена и самое главное - данный специалист реально вникает в постановку конечной задачи. Поработаю с Виталием с удовольствием еще! Спасибо!