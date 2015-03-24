Разработка сайтов под ключ. Услуги по wordpress, opencart, vbulletin.
- Разработка сайтов, интернет магазинов под ключ.
- Верстка, адаптивная верстка, натяжка, рип, программирование.
- Оптимизация кода, СЕО оптимизация.
- Различные услуги по PHP, HTML, JS, MYSQL.
- Предоставление различных услуг по Wordpress, Opencart, vBulletin 3-5.
--- Техническая поддержка.
--- Установка, настройка, обновление и оптимизация.
--- Правка и модификация кода, устранение неполадок.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
7 лет назад
Без нареканий и прочих вопросов. Виталий - один из лучших программистов, с кем я когда-либо сотрудничал. Все выполнено по ТЗ + доработки сразу в процессе постановки новых задач. Оперативность, качество, адекватная цена и самое главное - данный специалист реально вникает в постановку конечной задачи. Поработаю с Виталием с удовольствием еще! Спасибо!
Ответный отзыв
Положительный человек с четко поставленной задачей и оплатой в срок. Остался более чем доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
9 лет назад
Всё отлично!
Ответный отзыв
Приятно было с вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$30
10 баллов
9 лет назад
Работает замечательно, спасибо
Ответный отзыв
Надуюсь на дальнейшее сотрудничество!
$20
10 баллов
9 лет назад
Установил и настроил модуль оплаты без нареканий, одобряю, спасибо.
Ответный отзыв
Оплата в срок и без задержек. Обращайтесь.
$20
10 баллов
9 лет назад
Справился на отлично. Нареканий нет, советую.
Ответный отзыв
Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!
Веб-программирование
16 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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