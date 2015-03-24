the_azeroth

Виталий the_azeroth

 
33 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка сайтов под ключ. Услуги по wordpress, opencart, vbulletin.

- Разработка сайтов, интернет магазинов под ключ.

- Верстка, адаптивная верстка, натяжка, рип, программирование.

- Оптимизация кода, СЕО оптимизация.

- Различные услуги по PHP, HTML, JS, MYSQL.

- Предоставление различных услуг по Wordpress, Opencart, vBulletin 3-5.

--- Техническая поддержка.

--- Установка, настройка, обновление и оптимизация.

--- Правка и модификация кода, устранение неполадок.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLSEO-оптимизация
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Отзывы заказчиков
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Wordpress - перенести информацию на новый шаблон
Без нареканий и прочих вопросов. Виталий - один из лучших программистов, с кем я когда-либо сотрудничал. Все выполнено по ТЗ + доработки сразу в процессе постановки новых задач. Оперативность, качество, адекватная цена и самое главное - данный специалист реально вникает в постановку конечной задачи. Поработаю с Виталием с удовольствием еще! Спасибо!
Положительный человек с четко поставленной задачей и оплатой в срок. Остался более чем доволен. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
RusuVictor
Виктор 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разработка сайта на WP, PSD есть.
Всё отлично!
Приятно было с вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
escudo
Юрий 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Создать отдельную страницу на WP и калькулятор стоимости посылки
Работает замечательно, спасибо
Надуюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
masha4
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Установить и настроить оплату через Robokassa на OpenCart
Установил и настроил модуль оплаты без нареканий, одобряю, спасибо.
Оплата в срок и без задержек. Обращайтесь.
Ответный отзыв
lyubimtsev
Николай 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Обновления движка WordPress с 3 версии на 4
Справился на отлично. Нареканий нет, советую.
Приятно работать с такими людьми. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
16 отзывов
$15/час
от $30от 1 дня
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