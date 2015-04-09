Создать отдельную страницу на WP и калькулятор стоимости посылки

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок100 просмотров

Возникла необходимость создать отдельную страничку на сайте для подсчета стоимости доставки, в зависимости от размеров посылки и собственно написать сам скрипт по формуле что я дам.

При вводе параметров - ширина, длина, высота, вес - калькулятор должен выдавать стоимость пересылки по рф.

WordPress
10 лет назад
escudo
Юрий 
34 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

the_azeroth
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Работает замечательно, спасибо
Надуюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

the_azeroth
Виталий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад