Есть конкретный сайт, на сайте есть кнопка, капча и реклама от google. Чел заходит раз в час, вводит капчу, нажимает кнопку и получает бонус. Мне нужно: ...
Создать отдельную страницу на WP и калькулятор стоимости посылки
Возникла необходимость создать отдельную страничку на сайте для подсчета стоимости доставки, в зависимости от размеров посылки и собственно написать сам скрипт по формуле что я дам.
При вводе параметров - ширина, длина, высота, вес - калькулятор должен выдавать стоимость пересылки по рф.
Выбранный исполнитель
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