Нужен скрипт

Есть конкретный сайт, на сайте есть кнопка, капча и реклама от google. Чел заходит раз в час, вводит

капчу, нажимает кнопку и получает бонус.

Мне нужно:

что бы когда чел заходит кнопка была НЕ активная. Чел кликает на рекламу google, реклама открывается

в отдельном окне, 5 – 10 секунд, кнопка активируется. Таймер на кнопке или возле кнопки.

Вот есть такой скрипт, полностью рабочий. Но он не работает с рекламой google и не привязана кнопка,

остальное точь в точь как должно быть.

Там в коде я специально оставил надпись - Нажмите сюда (тут может быть вставлен любой html код) - Если

на нее кликнуть, то скрипт сработает, а если кликнуть на рекламу от google то не сработает.

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0000000000000000000000 | Test page

Нажмите сюда (тут может быть вставлен любой html код)



