Есть формы в html, нужно чтобы они отправляли инфу на емейл:

* http://www.b12- group.com/centritech2/03c-sell-your-centrifuge.html

* http://www.b12- group.com/centritech2/04-centritech-contact-information.html

Также нужно добавить на них каптчу.

Страницы можно переименовать в .php если нужно.

После сабмита формы они должны переходить на http://www.b12- group.com/04-centritech-contact-thanks.html.

В заявках указывайте стоимость работы.