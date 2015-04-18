Есть формы в html, нужно чтобы они отправляли инфу на емейл

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Завершен6 заявок134 просмотра

Есть формы в html, нужно чтобы они отправляли инфу на емейл:

* http://www.b12- group.com/centritech2/03c-sell-your-centrifuge.html

* http://www.b12- group.com/centritech2/04-centritech-contact-information.html

Также нужно добавить на них каптчу.

Страницы можно переименовать в .php если нужно.

После сабмита формы они должны переходить на http://www.b12- group.com/04-centritech-contact-thanks.html.

В заявках указывайте стоимость работы.

HTMLPHP
10 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$15
1 день
Отличный программист. Не смотря на затянутую приемку с моей стороны решил все вопросы с формой, которые требовались. Рекомендую.
Очень грамотный и вежливый заказчик. С удовольствием продолжу сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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