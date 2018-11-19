Рішення задач в області веб-програмування!
Завжди готовий до ваших замовлень!
Безпосередньо сам програміст-розробник, не студія і не посередник.
Умови співпраці обговорюються з кожним клієнтом індивідуально.
Завжди гарантую якісну роботу і подальшу її підтримку.
Завжди зацікавлений у довгостроковій співпраці та добрих стосунках із замовником.
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Все отлично!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$10
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, все сделано.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
$30
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Оперативно и грамотно решена проблема. Даны рекомендации. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! С такими приятно работать. Никаких проблем, оплата своевременная. Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
DLE
Очень всё умно грамотно и спокойно сделал человек. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
Всё отлично, коммуникация и оплата без проблем!
$10
10 баллов
7 лет назад
Очень быстро решил поставленную задачу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный, позитивный заказчик. Всегда на связи. Мгновенная оплата, работал с удовольствием! Советую всем.
Веб-программирование
46 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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