delweb

Тарас delweb

 
29 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Рішення задач в області веб-програмування!

Завжди готовий до ваших замовлень!

Безпосередньо сам програміст-розробник, не студія і не посередник.

Умови співпраці обговорюються з кожним клієнтом індивідуально.

Завжди гарантую якісну роботу і подальшу її підтримку.

Завжди зацікавлений у довгостроковій співпраці та добрих стосунках із замовником.

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Отзывы заказчиков

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Почистить WP сайт от вредоносного кода
WordPress
Все отлично!
Отличный заказчик, всем рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Vinsvins
34 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Потеряны данные входа в админ панель, возобновить
Спасибо, все сделано.
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
tassay
42 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Удалить вирусы с сайта на WP
WordPress
Оперативно и грамотно решена проблема. Даны рекомендации. Рекомендую!
Отличный заказчик! С такими приятно работать. Никаких проблем, оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Atavisma
62 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Новостной сайт на DLE. Нужно удалить старые записи из БД
DLE
Очень всё умно грамотно и спокойно сделал человек. Однозначно рекомендую.
Всё отлично, коммуникация и оплата без проблем!
Ответный отзыв
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Поправить 301 редирект
Очень быстро решил поставленную задачу. Рекомендую!
Отличный, позитивный заказчик. Всегда на связи. Мгновенная оплата, работал с удовольствием! Советую всем.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
46 отзывов
$10/час
от $10от 1 часа
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