Адаптивная верстка сайта

HTML-версткаЗавершен27 заявок314 просмотров
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Требуется сделать адаптивную верстку сайта соответствии с макетом (см. прикрепленный файл). Так же нужно будет добавить несколько простых анимаций.

Прошу в заявках указать сроки и цену. Работаю без предоплаты или через безопасную сделку.

Верстка сайтаАдаптивная верстка сайта
6 лет назад
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
15 дней назад
Выбранный исполнитель
anncoder
Аня 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 дня назад
6 лет назад
$15
2 дня
Заказывал верстку у Анны. Все качественно и в срок. Результатом и процессом работы доволен. Уже сотрудничаем по другим проектам. Рекомендую как надежного и грамотного исполнителя.
Отличный заказчик! С такими приятно работать. Никаких проблем, оплата своевременная. Рекомендую!
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