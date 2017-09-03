Сверстать 2 письма

Необходимо немного изменить верстку на WordPress (главную и страницу вывода записей) готового [url=https://raratheme.com/preview/rara-academic/]шаблона[/url] на [url=http://altaioptservice.com]сайте[/url], либо сверстать на любом другом шаблоне. Как проще и удобнее, главное, чтобы основные моменты в ТЗ были учтены и был ...