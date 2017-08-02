Сделать плавающий блок с кнопками связи

HTML-версткаЗавершен6 заявок195 просмотров
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Нужно сделать аналог, как на сайте справа: https://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/ 

http://joxi.ru/E2pkWNohB9Qp8m

Только вместо 1 блока чата сделать 2 блока: Написать в чат и Позвонить. Соответственно для чата использовать отдельную иконку. 

Важно простое подключение (скрипт будет подключаться сразу на нескольких сайтах), возможность легко изменить цвета. Углы у блоков сделать округлыми. 

Все должно лежать в 1 папке: картинки, скрипт и css. Пути относительные. Ссылки можно такие же оставить. 

Если заходят с планшетов, то уменьшать в размере.  

Если с мобильных, то делать горизонтальную полоску с блоками по нижнему краю экрана. На исходном сайте так сделано. 

Прошу сразу указать стоимость.

6 лет назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
geksonES
24 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$1
1 день
Все сделал хорошо, спасибо!
Хороший заказчик, оплатил даже больше чем нужно, рекомендую!
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