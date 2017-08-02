Сделать плавающий блок с кнопками связи

Нужно сделать аналог, как на сайте справа: https://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/

http://joxi.ru/E2pkWNohB9Qp8m

Только вместо 1 блока чата сделать 2 блока: Написать в чат и Позвонить. Соответственно для чата использовать отдельную иконку.

Важно простое подключение (скрипт будет подключаться сразу на нескольких сайтах), возможность легко изменить цвета. Углы у блоков сделать округлыми.

Все должно лежать в 1 папке: картинки, скрипт и css. Пути относительные. Ссылки можно такие же оставить.

Если заходят с планшетов, то уменьшать в размере.

Если с мобильных, то делать горизонтальную полоску с блоками по нижнему краю экрана. На исходном сайте так сделано.

Прошу сразу указать стоимость.