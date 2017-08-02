Сделать плавающий блок с кнопками связи

Есть небольшой простенький шаблон сайта-визитки .psd, необходимо привратить его в реальную страницу на CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать аналог, как на сайте справа: https://www.ingos.ru/ru/private/property/flat/
Только вместо 1 блока чата сделать 2 блока: Написать в чат и Позвонить. Соответственно для чата использовать отдельную иконку.
Важно простое подключение (скрипт будет подключаться сразу на нескольких сайтах), возможность легко изменить цвета. Углы у блоков сделать округлыми.
Все должно лежать в 1 папке: картинки, скрипт и css. Пути относительные. Ссылки можно такие же оставить.
Если заходят с планшетов, то уменьшать в размере.
Если с мобильных, то делать горизонтальную полоску с блоками по нижнему краю экрана. На исходном сайте так сделано.
Прошу сразу указать стоимость.
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