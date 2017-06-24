Верстка лендинга

$45
HTML-версткаЗакрыт15 заявок220 просмотров
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Необходимо сверстать лендинг по теме: Агентство лидогенерацииСроки: до 9.00 мск 26.06.17Стоимость: 2400  Обязательно кроссбраузерно.Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект.Подробности обсудим с кандидатами.

6 лет назад
usmanchik77
Динара 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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