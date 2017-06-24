Верстка лендинга

Нужно сверстать лендинг. Срок выполнения: до 12:00 по мск, 28.06.17. Бюджет 2000 р./ 800 грн/ $30. Нужна кроссбраузерная вёрстка. Скорость загрузки – от 70 по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Более подробно задачу обсуждаем с кандидатами. Примеры своих работ прикрепляйте в отписке к этому проекту.