Нужно адаптивно сверстать лендинг. Цена: 2500 р. Срок: 3 дня с момента заключения договора ОБЯЗАТЕЛЬНО кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по [url=https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/]developers.google.com/spe...[/url] Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRU2I2c1ZQY1lublU Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать лендинг кроссбраузерно со скоростью загрузки не менее 70 по сервису https://developers.com/speed/pagespeed/insights
к ответу крепите работы, после отбора кандидатов дадим вводную
Стоимость 1500 руб. Срок на проработку 2 дня
- Похожие заказы
- $45HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сверстать простой лендинг по пассажирским перевозкам, в приложении скрин макета. Ваши цены и срокиЗакрыт6 лет назад
Добрый день, нужно сверстать лендинг. Сроки до 30.06.2017 Стоимость 1800 р. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки должна превышать 70 в сервисе. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru Подробности обсуждаем с кандидатами. Портфолио обязательно.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $20
Страница - http://bright-design.ru/design-apartment-kontekst.html 1-я форма настроить отправку данных при нажатии на кнопку где высвечивается цена калькулятора, при открытии всплывающего окна^ при вводе данных, должна быть соблюдена маска ввода почты с обязательным условием “@” и маска ввода телефона “+7(___)___-__-__” ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
ВАЖНО!!!!! читать задание проекта перед подачей заявок!!!!! макет в Sketch. И нужен либо удачный опыт использования, либо Мак, на котором откроется без косяков макет!!!!!! сверстать в «чистый» ХТМЛ - без привязки к движку 1страничку для лендинг пейдж (8-9 ...Завершен6 лет назад
Привет. Оцени пожалуйста стоимость верстки подобного сайта http://monitum.com.ua Нужно сделать почти такой же. Структура 1 в 1. Адаптив. Все макеты в ПСД.HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт [url=http://yxod-za-volosami.ru/]http://yxod-za-volosami.ru/[/url] Движек Ucoz Оплата 2500 руб. Цену работы готов обсуждать Варианты страниц, которые меня устраивают: Главная и страница каталога (одинаковые) [url=http://yxod-za-volosami.ru/]http://yxod-za-volosami.ru/[/url] [url=http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101]http://yxod-za-volosami.ru/blog/strizhki/1-0-101[/url] Страница статьи [url=http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072]http://yxod-za-volosami.ru/muzhskaja-strizhka-tennis/1072[/url] Все варианты надо подогнать под эти страницы. В чем проблема: 1. Сайт старый, раньше на нем добавляли статьичерез визуальный ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Верстка одной [b]определенной категории woocommerce и страницы товара расположенной в ней[/b]. Другие страницы сайта: другие категории, карзина и т.д. и т.п. остаются с прежним дизайном [b]Важно:[/b] Все товары и вариации товаров фиксированы. Новые товары и варианты в ...Завершен6 лет назад
Привет. Нужно скачать лендинг https://goo.gl/zsg4qE На выходе хочу получить готовый ХТМЛ сайт. В котором работают все счетчики, всплывающие окна...Завершен6 лет назад
Необходимо сверстать шаблон для блога Вордпресс. Без главной, только блог.Завершен6 лет назад