Форма обратной связи в HTML

$20
HTML-версткаЗакрыт8 заявок197 просмотров
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Страница - http://bright-design.ru/design-apartment-kontekst.html

1-я форма

настроить отправку данных при нажатии на кнопку где высвечивается цена калькулятора, при открытии всплывающего окна^ при вводе данных, должна быть соблюдена маска ввода почты с обязательным условием “@” и маска ввода телефона “+7(___)___-__-__” в отправляемом письме должна содержаться информация по выбранным показателям калькулятора клиентом! При нажатии на кнопку “ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ” все отправляется на нашу указанную почту и клиент об этом информируется всплывающим окном - https://yadi.sk/i/640jwV373KMHPR

2-я форма

в том же калькуляторе, те же условия что и выше, только без всплывающего окна происходит отправка при нажатии на кнопку «ПОЛУЧИТЬ ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО»

3-я форма

при нажатии на АКТИВНЫЙ ОТДЫХ в блоке АКЦИИ во всплывающем окне, условия тоже что и в первой форме., остальные акции аналогично.

4-я форма

блок перед футером - аналогично форме  2, но при нажатии на кнопку загрузить, помимо всего вышеописанного, должна пройти загрузка файла katalog.pdf на компьютер клиента. (пример реализации на сайте - http://debright.ru (блок загрузки-отправки перед футером)

Работа по фтп на нашем сервере.

окно благодарности в PSD - https://yadi.sk/d/juX-lXke3KMJAi

HTML
6 лет назад
KEASioS
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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