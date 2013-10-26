Форма обратной связи в HTML

Нужна адамтивная верстка страницы формы + подключение отправки данных с формы на e-mail (sendmail) Особых требований к коду нету с компьютера форма на экране в центре, с мобильного на весь экран. Времения 1 день, дополнительные вопросы в ...
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Страница - http://bright-design.ru/design-apartment-kontekst.html
1-я форма
настроить отправку данных при нажатии на кнопку где высвечивается цена калькулятора, при открытии всплывающего окна^ при вводе данных, должна быть соблюдена маска ввода почты с обязательным условием “@” и маска ввода телефона “+7(___)___-__-__” в отправляемом письме должна содержаться информация по выбранным показателям калькулятора клиентом! При нажатии на кнопку “ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ” все отправляется на нашу указанную почту и клиент об этом информируется всплывающим окном - https://yadi.sk/i/640jwV373KMHPR.
2-я форма
в том же калькуляторе, те же условия что и выше, только без всплывающего окна происходит отправка при нажатии на кнопку «ПОЛУЧИТЬ ДЕТАЛЬНЫЙ РАСЧЕТ БЕСПЛАТНО»
3-я форма
при нажатии на АКТИВНЫЙ ОТДЫХ в блоке АКЦИИ во всплывающем окне, условия тоже что и в первой форме., остальные акции аналогично.
4-я форма
блок перед футером - аналогично форме 2, но при нажатии на кнопку загрузить, помимо всего вышеописанного, должна пройти загрузка файла katalog.pdf на компьютер клиента. (пример реализации на сайте - http://debright.ru (блок загрузки-отправки перед футером)
Работа по фтп на нашем сервере.
окно благодарности в PSD - https://yadi.sk/d/juX-lXke3KMJAi
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