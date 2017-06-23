Необходимо сделать вот такую форму: https://yadi.sk/i/DljOfeeA3KPpWJ Взять можно на сайте moto.svetofor.su Однако есть один момент. Нужно, чтобы можно было ее подключить одним js-файлом без конфликтов со стилями на www.svetofor.su. Обработчик формы писать не нужно.